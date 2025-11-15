Naumburg - Ein betrunkener Transporterfahrer ist falsch herum durch die Drive-In-Zufahrt eines Fast-Food-Lokals gefahren und hat für Sachschäden gesorgt. Der 31-Jährige fuhr am späten Freitagabend trotz des Schildes „Durchfahrt verboten“ zum Autoschalter des Restaurants in Naumburg (Burgenlandkreis), wie die Polizei mitteilte.Demnach streifte der Wagen mit Planenaufbau etwa zehn Meter Regenrinne am Gebäude. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Atemalkoholkontrolle des Fahrers ergab den Angaben zufolge 1,4 Promille. Im Führerhaus entdeckten die Beamten mehrere geöffnete alkoholische Getränke.