Magdeburg - Für den mit insgesamt 20.000 Euro dotierten Umweltpreis Sachsen-Anhalt hat die Bewerbungsphase gestartet. Bis 7. April können die Wettbewerbsunterlagen eingereicht werden, teilte die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt am Mittwoch in Magdeburg mit. Ihren Angaben zufolge richtet sich der Preis in diesem Jahr auch an Umweltprojekte von Vereinen, Institutionen und Unternehmen, die sich in erster Linie anderen Aufgaben widmen, aber trotzdem viel Engagement für grüne Themen an den Tag legen. Für die 28. Ausgabe der Auszeichnungen würden aber auch Bewerbungen von Naturschutzverbänden und -vereinen sowie Umweltorganisationen angenommen. Das Motto lautet „Weil's uns alle braucht“.

Neben dem Umweltpreis soll auch ein Umwelt-Ehrenpreis für ehrenamtliches Engagement verliehen werden, hieß es. Diese Prämierung sei unabhängig vom Motto. Voraussetzung sei, dass Dritte einen möglichen Preisträger oder eine mögliche Preisträgerin vorschlagen.