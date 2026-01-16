Eine junge Autofahrerin kommt mit ihrem Wagen von der Straße ab und überschlägt sich. Rettungskräfte befreien die eingeklemmte Frau.

Osnabrück - Bei einem Verkehrsunfall in Merzen im Landkreis Osnabrück ist eine 18 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die junge Frau mit dem Wagen von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Frau.