Eine Reise von Berlin nach Prag sollen zwei Männer mit K.-o.-Tropfen im Gepäck angetreten haben. Vier Jahre später beginnt ein Prozess um Raubüberfälle auf Männer, die auf ein Date gehofft hatten.

Berlin - Vier Jahre nach Raubtaten in Prag stehen in Berlin zwei junge Männer vor dem Landgericht. Die 24- und 27-Jährigen sollen gezielt über eine Dating-App Kontakte zu Männern in der tschechischen Hauptstadt hergestellt, diese dann in ihren Wohnungen mit K.-o.-Tropfen betäubt und ausgeraubt haben. Während der 27-Jährige zu Prozessbeginn schwieg, sagte der jüngere Angeklagte aus – auf Antrag seiner Verteidiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Anklage lautet auf schweren Raub in zwei Fällen sowie gefährliche Körperverletzung. Im Oktober 2021 seien die beiden Männer nach Prag gereist, um sich dort über eine Dating-App mit möglichen Sexualpartnern zu verabreden, sie mit Substanzen im Getränk in eine hilflose Lage zu bringen und auszurauben. Der 27-Jährige habe die Treffen vereinbart und die Substanzen beschafft, die später in Getränke gegeben worden seien. Der 24-Jährige habe sich zu den Wohnungen der Opfer begeben.

Ein Opfer wochenlang im Krankenhaus

Am 16. Oktober 2021 sei ein 40-jähriger Mann betroffen gewesen. In dem Fall sei ein Handy geraubt worden. Einen Tag später habe der 24-Jährige einem Opfer im Alter von 31 Jahren ein Getränk mit K.-o.-Tropfen angeboten. Der Mann sei bewusstlos geworden und habe schwere gesundheitliche Schäden erlitten, heißt es in der Anklage. Er musste mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt werden und anschließend eine Reha besuchen. Im zweiten Fall hätten die Angeklagten ein Smartphone und einen Laptop im Wert von 2.348 Euro geraubt.

An Tatorten sichergestellte DNA-Spuren sollen zu einem der Angeklagten geführt haben. Im Februar 2025 erhob die Berliner Staatsanwaltschaft schließlich Anklage. Für den Prozess sind bislang sieben weitere Verhandlungstage bis zum 12. Dezember terminiert.