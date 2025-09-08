weather wolkig
„Wer wird Millionär?“ ohne Günther Jauch? Undenkbar. In einer neuen Ausgabe der Quiz-Show humpelt der Moderator sogar auf Gehhilfen ins Studio - und sagt ein paar Sätze zu der Situation.

Von dpa 08.09.2025, 12:55
Köln - Ungewohnter Anblick: Moderator Günther Jauch ist in seiner beliebten Show „Wer wird Millionär?“ mit Krücken erschienen. In der vorab auf RTL+ veröffentlichten Folge des Quiz-Klassikers (Ausstrahlung am 15. September, 20.15 Uhr, RTL) humpelte der 69-Jährige auf Gehhilfen ins Studio.

„Ist vielleicht einigen von Ihnen schon einmal passiert“, sagte Jauch. „Ganz blöde mit dem Fuß umgeknickt - und das hatte dann Folgen.“ Die Gehhilfen habe er nun mit dabei - „vermutlich so die nächsten vier, fünf, sechs, vielleicht sogar auch acht Wochen“, wie er sagte. Aber so lange oben - dabei deutete der Moderator auf seinen Kopf - alles in Ordnung sei, könne ja „nichts passieren“. Mehrere Medien berichteten.

Jauch moderiert „Wer wird Millionär?“ seit 1999. Nach einer Sommerpause werden jetzt neue Folgen ausgestrahlt.