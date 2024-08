In der Oberlausitz kann Kunst rollend erlebt werden. Ein Bus bringt die Menschen an besondere Orte.

Der KunstBus bringt Menschen an Kunstorte in der Oberlausitz. (Archivfoto)

Görlitz - Der KunstBus Oberlausitz geht an diesem Wochenende wieder auf Tour. Am 10. und 11. August fahren Linienbusse regelmäßig sechs Kunstorte in der Region an, wie der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien mitteilte. Die Verknüpfung von verschiedenen Kunstorten mit Aktionen zum Erleben, Erfahren und Mitmachen, aber auch zum Verweilen sowie die unbeschwerte Fahrt mit dem KunstBus mache den Reiz des Projektes aus und locke jedes Jahr zahlreiche Besucher an.

„Wir wissen, dass die Kunst und Kultur ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität im ländlichen Raum ist und sind stolz, dass es mit unserer Beteiligung gelungen ist, in der Oberlausitz ein Event zu etablieren, was jetzt schon strahlt und künftig sicherlich überregional in vielen Kalendern stehen wird“, sagte der Geschäftsführer der Verkehrsverbünde, Burkhard Ehlen.

Kunststandorte sind in diesem Jahr das soziokulturelle Zentrum Telux, das Glasmuseum Weißwasser, das Sorbische Kulturzentrum, das Atelier Schwarz, der Rhododendronpark Kromlau sowie das Hermannsbad Bad Muskau. Das KunstBus-Ticket kostet im Vorverkauf 12 Euro, im Bus 15 Euro und gilt für den Besuch aller Kunstorte und die Fahrt an beiden Tagen. Kinder bis 16 Jahre fahren kostenlos.