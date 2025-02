Ein Mann wird bei Grenzkontrollen in Frankfurt (Oder) von der Polizei kontrolliert. Wenig später klicken die Handschellen.

Mit Haftbefehlen gesucht: Mann an Bahnhof festgenommen

Frankfurt/Oder - Die Bundespolizei hat am Bahnhof in Frankfurt (Oder) einen 32-Jährigen festgenommen, der mit Haftbefehlen gesucht worden war. Der Mann wurde am Dienstagabend bei Grenzkontrollen von Polizisten aufgehalten. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass zwei Haftbefehle und 14 Aufenthaltsermittlungen gegen ihn vorlagen.

Demnach hatte das Amtsgericht Tiergarten den 32-Jährigen im April 2022 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 990 Euro oder 99 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. Im August 2023 folgte laut Polizei eine Geldstrafe wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Aufgrund mehrerer Delikte gab es zudem Aufenthaltsermittlungen, darunter etwa Hausfriedensbruch, Nötigung oder Verstoß gegen das Asylgesetz.

Da der 32-Jährige den Geldstrafen nicht nachkommen konnte, wurde er in ein Brandenburger Gefängnis gebracht.