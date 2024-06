Dresden - Ambitioniert und selbstbewusst geht Thomas Stamm seine neue Aufgabe als Trainer von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden an. Bei seiner Vorstellung am Mittwoch sagte der 41-Jährige, er bringe vieles mit, womit er den Anforderungen Dynamos gerecht werden könne. „Ich bin bodenständig, bin offen und ehrlich, will und kann hart arbeiten, Spieler entwickeln und besser machen“, sagte Stamm, der bis Ende Mai Trainer der zweiten Mannschaft des SC Freiburg war. Nachdem er mit dieser vor zwei Jahren völlig überraschend Platz zwei der 3. Liga erreicht hatte, stieg er nach einem personellen Umbruch in der zu Ende gegangenen Spielzeit in die Regionalliga ab.

Sowohl der Erfolg als auch der Abstieg hätten ihn als Trainer weiter geprägt und stärker gemacht. Er strebe mit Dynamo einen dominanten, zielstrebigen Fußball an, ohne den Ballbesitz in nicht entscheidenden Zonen zu übertreiben. „Ich habe eine klare Idee, ein klares Ziel, wie gespielt werden soll. Ich werde aber auch immer offen für Entwicklungen sein und kann darauf reagieren“, sagte der gebürtige Schweizer, der bis 2014 in verschiedenen Teams seines Geburtslandes unter anderem für den FC Winterthur und den FC Schaffhausen im rechten Mittelfeld sowie als Rechtsverteidiger spielte. Seine Trainer-Laufbahn in Deutschland verbrachte er in den vergangenen Jahren ausschließlich im Nachwuchsbereich des SC Freiburg.