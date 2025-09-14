Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers kommt der Polizei der Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken hat. Ein Test liefert eindeutige Fakten.

Die Polizei hat einen E-Scooter-Fahrer mit knapp 2,5 Promille erwischt. (Symbolbild)

Hemmoor - Mit knapp 2,5 Promille ist ein 46 Jahre alter E-Scooter-Fahrer im Landkreis Cuxhaven unterwegs gewesen. Der Mann sei am Samstag in Hemmoor kontrolliert worden, teilte die Polizei mit. Dabei hätten die Beamten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.