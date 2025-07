Auf frischer Tat wurde der Mann von der Polizei nicht erwischt. Die Beamten machten ihn aber an seiner Wohnanschrift ausfindig und führten dort den Alkoholtest durch.

Der Mann wurde mit 4,5 Promille Alkohol im Blut in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)

Bockenem - Ist ein Mann mit knapp 4,5 Promille Alkohol im Blut Auto gefahren? Dem geht die Polizei im Landkreis Hildesheim nach, wie sie auf WhatsApp mitteilte. Die Beamten stellten den Blutalkoholwert bei einer Atemprobe eines 60-Jähriges fest. Zeugen hatten den Mann zuvor wegen auffälligen Fahrverhaltens gemeldet.

Sie hatten am Dienstagabend beobachtet, wie der Mann sein Auto im Bereich eines Getränkemarktes in Bockenem mehrfach abwürgte. Eine Polizeistreife machte den Mann später anhand des Kennzeichens in dessen Wohnung ausfindig. Dort ließ er freiwillig den Alkoholtest durchführen.

Der 60-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen und ihm Blut abgenommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.