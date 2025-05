Potsdam - In der heutigen Fraktionssitzung will die BSW-Fraktion im Brandenburger Landtag unter anderem über die Zukunft von Sven Hornauf als Fraktionsmitglied sprechen. „Wir besprechen das jetzt“, sagte der BSW-Abgeordnete Reinhard Simon auf die Frage, ob Hornauf in der Fraktion bleiben solle. Hornauf hatte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die Fraktionslinie gestellt und ist dem scheidenden BSW-Landesvorsitzenden und amtierenden Finanzminister Robert Crumbach seit langem ein Dorn im Auge. Hornauf war am Morgen nicht bei der Fraktionssitzung dabei.