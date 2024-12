Berlin - Die Berliner Polizei sucht nach Zeugen, die am Mittwoch in der Zionskirchstraße beobachtet haben, wie ein Mann aus einem Fenster mit Pfeil und Bogen auf Menschen geschossen haben soll. Spezialeinsatzkräfte nahmen den 54-Jährigen in seiner Wohnung fest. Er blieb unverletzt und wurde vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Polizei fragt nun, ob es weitere Personen gibt, auf die der Mann ebenfalls gezielt habe. Besonders ein junger Mann und ein Paar, auf die er geschossen haben soll, sind demnach gebeten, sich zu melden. Zudem werden etwaige Videoaufnahmen und Fotos gesucht. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.