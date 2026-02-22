„In Bewegung“ ist in diesem Jahr das Motto des Festivals. Erstmals sind dafür auch Tänzerinnen und Tänzer Teil des Programms. Für einige Veranstaltungen gibt es schon vor Eröffnung keine Karten mehr.

Dessau-Roßlau - Kurz vor Beginn des Kurt Weill Fests sollen auch in diesem Jahr wieder Teile von Dessau in Pink erstrahlen. „Unsere Fahnen werden ab nächster Woche gehisst, es wird große Plakate geben und auch die Beleuchtung ist dann wieder an“, sagte die geschäftsführende Leiterin des Fests, Katharina Markworth, der Deutschen Presse-Agentur. Das Festival soll am 27. Februar unter dem Motto „In Bewegung“ eröffnet werden.

Besucherinnen und Besuchern des Kurt Weill Fests sticht schon seit Jahren während der Festveranstaltungen immer wieder die pinke Farbe ins Auge. Nicht nur der Schriftzug und einzelne Gebäude der Stadt sind pink, auch Servicekräfte und andere Mitarbeitende tragen oft pinkfarbene Accessoires. Die Farbe gehört mittlerweile zur DNA des Festivals.

Die Veranstalter hatten schon bei der Programmvorstellung angekündigt, dass es in diesem Jahr ein besonderes Fest werden soll. Genre sollen verbunden, neue Perspektiven geschaffen und Impulse gegeben werden, wie Markworth sagte. Bis zum 15. März sind während der diesjährigen Ausgabe rund 70 Veranstaltungen an über 20 Spielstätten geplant.

Schon viele Karten verkauft

Wenige Tage vor dem Eröffnungswochenende laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, erzählte Markworth. „Wir liegen gut im Zeitplan. Für das erste Wochenende gibt es nur noch wenige Restkarten. Ich freue mich - es kann jetzt endlich losgehen.“ Seit Mitte November vergangenen Jahres können Karten für das Festival gekauft werden. Die Organisatoren haben also schon ein gutes Bild davon, wann wie viele Menschen kommen werden.

Der Namensgeber des Fests, Kurt Weill (1900-1950), war jüdischer Komponist. Um seine Person und sein Leben gestaltet das derzeitig siebenköpfige Team um Markworth jedes Jahr ein Programm. In diesem Jahr soll es um Weills innerliche und geografische Bewegungen gehen. „Wandel hat er immer als Inspiration empfunden“, beschrieb Markworth.

Vorstellungen in einzigartiger Form

Rund zwei Jahre arbeite das Team auf die Festwochen hin. „Man freut sich dann immer sehr, dass man das Ganze dann wirklich umsetzen darf“, sagte Markworth. Für die 34. Ausgabe seien Darbietungen geplant, die es in der Form und Zusammensetzung nicht noch einmal geben werde, kündigte sie an.

So soll der deutsche DJ Schiller auftreten und Weills Werke elektronisch neu interpretieren. Auch „Tatort“-Schauspieler Dietmar Bär oder Schauspielerin Katharina Thalbach werden erwartet. Neben Lesungen, Workshops und Ausstellungen stehen erstmals auch Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne.

Neben ausverkauften Veranstaltungen mit großen Namen finden sich im Programm auch „viele kleine Perlen“, wie Markworth es nennt. So empfiehlt sie unter anderem die Theateraufführung „Empfänger unbekannt“ am zweiten Festwochenende oder den Auftritt des Südtirolers Hannes Vonmetz, der auf eine musikalische Reise nach Lateinamerika einlädt. Außerdem in Markworths Augen besonders: die Tanzaufführung von Flying Steps und der Festivalabschluss von Glitz und der Sebastian Weber Dance Company. Für alle Veranstaltungen konnten zuletzt noch Karten gekauft werden.