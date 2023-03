Unterwellenborn - Im Stahlwerk Unterwellenborn hat es einen tödlichen Arbeitsunfall gegeben. Dabei ist am Mittwoch in der Spätschicht ein Mitarbeiter ums Leben gekommen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Laut MDR Thüringen passierte der Unfall, als ein Kranführer einen Schrottcontainer umsetzte. Dabei sei ein 23-Jähriger schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben.

Die Umstände würden untersucht, teilte die Geschäftsführung auf der Homepage des Unternehmens mit. „Wir stehen immer noch unter Schock nach diesem für uns noch schwer fassbaren Ereignis.“

Die Polizei machte dazu keine Angaben und verwies auf die Staatsanwaltschaft in Gera. Diese ermittelt nach eigenen Angaben, ob es einen Anfangsverdacht für eine fahrlässige Tötung gibt.