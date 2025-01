In Chemnitz thematisiert eine Ausstellung die lange Geschichte des Erzbergbaus. Jetzt ist dort ein besonderes Exponat zu sehen.

Mittelalterliches Wimmelbild für Ausstellung in Chemnitz

Ein mittelalterliches Exponat ist zur Bergbaugeschichte ist jetzt in Chemnitz zu sehen.

Chemnitz - In der Chemnitzer Bergbau-Ausstellung „Silberglanz & Kumpeltod“ ist jetzt ein seltenes mittelalterliches Exponat zu sehen. Eine 500 Jahre alte Buchmalerei zeige alle Arbeitsschritte des Bergbaus in der damaligen Zeit, teilte das Staatliche Museum für Archäologie mit.

Das Bild wurde dem Museum am Montag von Leihgebern aus dem tschechischen Kutna Hora (Kuttenberg) überreicht. Es werde vom 7. Januar bis zum 3. März gezeigt. Aus konservatorischen Gründen könne es nicht dauerhaft ausgestellt werden, erläuterte das Museum. In der restlichen Zeit werde in der Ausstellung ein hochwertiges Faksimile präsentiert.

Die handgemalte Buchdekoration habe in etwa das Format DIN A2 und stamme vermutlich aus einer Meisterwerkstatt in Prag. Das Museum verglich die Darstellung mit einem Wimmelbild, das verschiedene Arbeitsprozesse des mittelalterlichen Berg-, Hütten- und Münzwesens zeige.

Die Ausstellung „Silberglanz & Kumpeltod“ ist noch bis zum 29. Juni zu sehen. Sie ist Teil des Chemnitzer Kulturhauptstadt-Programms 2025.