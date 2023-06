Osnabrück - Der VfL Osnabrück muss in der kommenden Zweitliga-Saison auf Sven Köhler verzichten. Der 26 Jahre alte Fußball-Profi wechselt zum dänischen Erstligisten Odense BK, wie der Aufsteiger am Samstag mitteilte. Über die Höhe der Ablöse gaben die Lila-Weißen keine Auskunft. Köhlers Vertrag hatte sich durch den Aufstieg automatisch verlängert. Der Mittelfeldspieler absolvierte insgesamt 98 Partien für die Niedersachsen und war in der Aufstiegssaison Stammspieler im Team von Trainer Tobias Schweinsteiger.

„Der Wechsel von Sven wurde von uns nicht forciert, wir hätten ihn gerne weiterhin als Teil des Teams in Osnabrück weiterentwickelt“, sagte Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh. „Das Interesse am Spieler war aber sowohl national als auch von ausländischen Clubs hoch, sodass wir eine Lösung gefunden haben, die für alle Seiten zufriedenstellend ist.“