Aue - Mittelfeldspieler Marco Schikora wechselt vom FC Erzgebirge Aue zum Liga-Konkurrenten SV Sandhausen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler habe zuvor ein Angebot des FCE auf Verlängerung seines Vertrages abgelehnt, teilte Aue mit. Sandhausens Sportdirektor Matthias Imhof sieht im Neuzugang „genau den Spielertyp, den wir in der vergangenen Saison vermisst haben“, hieß es in der Mitteilung des Clubs aus Baden-Württemberg. Schikora stand für Aue in der vergangenen Spielzeit in 38 Spielen in der Startelf. Er spielte seit 2022 im Erzgebirge.