Dresden - Mit mobilen Blitzern hat die Stadt Dresden 2024 deutlich mehr Verkehrssünder erwischt als im Jahr zuvor. Die Zahl der Verstöße stieg von 27.285 auf 42.371, wie die Stadt mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr waren die mobilen Blitzer dabei deutlich häufiger im Einsatz, wie es hieß.

Stationäre Blitzer haben den Angaben zufolge insgesamt 81.886 Autofahrerinnen und Autofahrer beim zu schnellen Fahren erwischt. Im Vorjahr lag der Wert mit 86.688 Verstößen noch etwas höher.

Rekord 2024: Auto über 100 Kilometer pro Stunde zu schnell

Am häufigsten löste die Anlage an der Güntzstraße in Höhe eines Seniorenheims aus - rund 18.000 Menschen fuhren dort laut Stadt zu schnell. Schon 2023 war der Standort demnach trauriger Spitzenreiter gewesen. Mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell war ein Auto in der Potthoffstraße. Statt der erlaubten 50 war der oder die Fahrerin mit 158 Sachen unterwegs - die größte Geschwindigkeitsüberschreitung 2024.

Bei parkenden Fahrzeugen stellte die Behörde 180.252 Verstöße fest, knapp 10.000 mehr als im Vorjahr bei gleichzeitig auch mehr Kontrollen. Von Falschparkern flossen 4,75 Millionen Euro in den Haushalt der Stadt, Verstöße im fließenden Verkehr brachten der Stadt 9 Millionen Euro ein.