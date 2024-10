Schlittschuhlaufen ist für viele im Winter ein beliebter Freizeitsport. In Berlin gibt es dafür etliche Möglichkeiten, demnächst auch wieder in Neukölln.

Berlin - Kleine und große Eisläufer in Neukölln und darüber hinaus können sich freuen: Nach zweijähriger Schließzeit öffnet das Neuköllner Eisstadion am 2. November wieder seine Eisflächen im Werner-Seelenbinder-Sportpark. Die Anlage sei mit viel Aufwand überarbeitet worden und werde sich sicherlich wieder zu einem der beliebtesten Winter-Ziele in Neukölln entwickeln, teilte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) mit. Demnach wurden unter anderem die Ammoniak-Kälteanlage modernisiert und eine neue Abluftanlage für den Fall einer Havarie installiert.

Am Vorabend der regulären Öffnung am 1. November können Interessierte von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr bei der „Offenen Eisbahn“ schon mal kostenlos ihre ersten Runden laufen. Ab 2. November kostet das Einzelticket für ein Eisbahn-Zeitfenster 4 Euro (ermäßigt 2 Euro). Eine Saisonkarte kostet 100 Euro (ermäßigt 30 Euro). Die Leihkosten für Schlittschuhe liegen je nach Leihdauer zwischen 3,50 Euro und 8 Euro. Alle Karten können an der Kasse des Eisstadions an der Oderstraße gekauft werden.

Vor etwa zwei Wochen hatte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mitgeteilt, dass voraussichtlich auch alle anderen Berliner Eisstadien in der Winter-Saison geöffnet haben - mit Ausnahme des Erika-Heß-Eisstadions in Mitte. Genannt wurden das Horst-Dohm-Eisstadion in Wilmersdorf, die Eissporthallen im Sportforum Berlin in Hohenschönhausen und im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße (Prenzlauer Berg) und das von privaten Pächtern geführte Eisstadion Lankwitz in Steglitz.