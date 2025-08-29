Alarm an einer Schule in Hannover: Ein automatischer Alarm warnt vor einer Bedrohungslage. Die Polizei geleitet die Schüler aus den Klassen. Die Einsatzkräfte finden zunächst keine konkrete Bedrohung.

Hannover - Nach einer automatischen Alarmierung wegen einer Bedrohungslage an einer Schule ist die Polizei in Hannover zu einem Großeinsatz ausgerückt. Erste Schüler seien aus ihren Klassen geleitet worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Räume, hätten zunächst aber keine konkrete Bedrohung feststellen können. Bei der betroffenen Schule handelt es sich um eine Förderschule.