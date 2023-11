Mögliche Bombenentschärfung in Braunschweig

Braunschweig - Wegen einer möglichen Bombenentschärfung müssen in Braunschweig am Sonntag rund 5000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch Bahnreisende sind betroffen: Die Fernverkehrszüge sollen umgeleitet werden, sie halten einige Stunden lang auch nicht in Hildesheim, Peine und Helmstedt, wie die Bahn mitteilte.

Südlich des Bürgerparks vermute man zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, teilte die Stadt mit. Bis 9.00 Uhr müssen alle Anwohner den Evakuierungsbereich einen Kilometer rund um den Fundort verlassen.

Zwischen 11 und 15 Uhr wird kein Zug in beziehungsweise aus Richtung Westen und Süden fahren. Auch auf den Nahverkehr haben die Entschärfungen Auswirkungen. Zugreisende sollen sich vorher im Internet informieren und auf die Durchsagen achten.