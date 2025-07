Die fallenden Temperaturen sollten die Lage in der Gohrischheide in den nächsten Tagen etwas entspannen. (Symbolbild)

Dresden - Mehrere Schauer und Gewitter ziehen durch Sachsen - sie könnten die Brandlage in der Gohrischheide etwas entspannen. Bereits in der Nacht habe es dort leichte Niederschläge gegeben, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Wirklich effektiv seien diese in der Brandbekämpfung jedoch nicht gewesen. Auch bestünde die Möglichkeit, dass die heutigen Schauer und Gewitter doch an der Region vorbeiziehen.

Da Gewitter häufig mit Sturmböen einhergehen, ist in der Gohrischheide auch weiterhin Vorsicht geboten. Wind kann den Brand eher wieder anfachen.

Eine gute Nachricht sei jedoch, dass die Temperaturen nicht mehr so hoch wie in den letzten Tagen seien, teilte die Sprecherin weiter mit. Demnach fallen die Temperaturen heute auf etwa 24 Grad, am Mittwoch werden schließlich nur noch rund 20 Grad erwartet. Erst am Wochenende sei erneut mit Hitze zu rechnen.

In einigen Regionen Sachsens werden ab dem Nachmittag laut DWD neben starkem Regen auch vereinzelt stürmische Böen und Hagel erwartet. In der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen den Angaben nach auf bis zu neun Grad.