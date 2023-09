Möglicher Mordversuch: Patienten in Klinik gewürgt

Berlin - Ein 61 Jahre alter Mann soll in einem Berliner Krankenhaus einen Patienten gewürgt haben. Eine Mordkommission ermittle wegen des Verdachts des versuchten Mordes, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mit. Demnach soll der Mann am Donnerstag das Zimmer des 85-Jährigen betreten und ihn im Genitalbereich berührt haben. Als dieser um Hilfe rief, soll er ihn gewürgt haben.

Polizisten nahmen den Mann fest, der Patient blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der 61-Jährige sollte am Freitag einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehles vorgeführt werden. Weitere Details waren zunächst nicht klar.