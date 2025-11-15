Ein 17-jähriger Fahrer eines Mopedautos und sein Beifahrer sind im Landkreis Zwickau unterwegs. Plötzlich kommt das Leichtfahrzeug von der Straße ab und kippt aufs Dach. Beide werden schwer verletzt.

Hermsdorf - Ein Mopedauto ist im Bernsdorfer Ortsteil Hermsdorf (Landkreis Zwickau) von der Straße abgekommen und verunglückt. Der 17-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug war demnach Freitagnacht von St. Egidien in Richtung Oberlungwitz unterwegs. Es kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrsschild, fuhr dann links auf die Böschung und kippte aufs Dach. Fahrer und Beifahrer kamen schwerverletzt ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 5.100 Euro.



Mopedautos sind Leichtfahrzeuge in teils ähnlicher Optik wie Kleinwagen. Die Geschwindigkeit ist auf maximal 45 Kilometer pro Stunde beschränkt. Die Wagen tragen keine normalen Auto-Nummernschilder. Es genügt ein Versicherungskennzeichen.