Dessau-Roßlau - Im Mordprozess gegen einen Mann, der Teile der hochgiftigen Pflanze Blauer Eisenhut ins Essen seiner Frau gemischt haben soll, wird am Freitag das Urteil am Landgericht Dessau-Roßlau erwartet. Die Frau starb an dem Gift Aconitin, das in der Pflanze enthalten ist. Der Anklagte bestreitet den Mord jedoch.

Hintergrund der Tat soll eine außereheliche Beziehung des Mannes zu einer 58-jährigen Frau gewesen sein, die ebenfalls angeklagt ist. Ihr wird versuchte Nötigung und Nichtanzeige einer geplanten Straftat vorgeworfen.

Bei einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Frau könnte zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe verurteilt werden.