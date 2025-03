Beim dem 42-jährigen Täter soll es sich um einen Follower der jungen Influencerin handeln. Als Tatmotiv gab er einen finanziellen Streit über mehrere Millionen Yen an.

Japanische Polizeiermittler arbeiten in der Nähe des Tatorts, nachdem eine Frau in Tokio während eines Live-Streams auf offener Straße niedergestochen worden war.

Tokio.- Die 22-jährige Japanerin Airi Sato ist während eines Livestreams auf offener Straße in Tokio erstochen worden - und das vor den Augen ihrer Follower! Kurz darauf erlag sie ihren schweren Verletzungen und starb.

Influencerin Airi Sato auf Instagram Screenshot: Instagram/satoairi101

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort verhaftet, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Polizei stellte viele Stichwunden an der Leiche der jungen Influencerin fest. Der Täter soll mit dem Messer in Kopf, Hals und Bauch gestochen haben.

Follower sahen unter Schock das Grauen auf dem Livestream mit an

Laut Medienberichten haben ihre Follower unter Schock mit angesehen, wie die Japanerin plötzlich um Hilfe schrie, bevor die Handy-Kamera dunkel wurde und Krankenwagen sowie Polizei im Hintergrund zu hören waren.

Der 42-jährige Täter sah sich als Follower der Influencerin, laut ersten Ermittlungen, schon seit Jahren ihre Videos an. Deshalb sei es ihm auch gelungen, seinem Opfer bei dem vorab angekündigten Livestream, aufzulauern.

Was war das Tatmotiv des Täters?

Die Frau soll von dem Mann zwei Millionen Yen (circa 12.350 Euro) geliehen haben, die sie ihm nie zurückgezahlt habe. Die Polizei ermittelt, ob diese Aussage des Mannes der Wahrheit entspricht.