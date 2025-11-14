Eine Seniorin wird im Sommer in Brotterode getötet, eine 50-Jährige sitzt in U-Haft. Was die Staatsanwaltschaft der mutmaßlichen Täterin nun konkret vorwirft.

Die Staatsanwaltschaft wirft einer 50-Jährigen vor, aus Habgier und grausam eine Rentnerin getötet zu haben. (Symbolbild)

Meiningen/Brotterode - Nach dem gewaltsamen Tod einer Rentnerin in Brotterode hat die Staatsanwaltschaft gegen eine 50-Jährige Anklage wegen Mordes erhoben. Der Frau werde vorgeworfen, grausam einen Menschen getötet zu haben, sagte ein Sprecher der Meininger Staatsanwaltschaft und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Zudem soll sie aus Habgier und zur Ermöglichung einer anderen Straftat gehandelt haben.

Im Juni dieses Jahres war in Brotterode (Kreis Schmalkalden-Meiningen) in einem Mehrfamilienhaus eine 78 Jahre alte tote Frau gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass die Seniorin nach mehreren Schnittverletzungen verblutet war. Als Tatverdächtige wurde eine 50 Jahre alte Frau festgenommen. Sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft hat sie sich während der Ermittlungen nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Mordanklage muss vom Landgericht Meiningen noch zugelassen werden.