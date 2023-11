Sickte/Braunschweig - Der brutale Mord an einem zwölfjährigen Mädchen aus Sickte bei Braunschweig im Jahr 1977 ist am Mittwoch Thema bei „Aktenzeichen XY... Ungelöst“. Die Ermittlungsgruppe „Cold Case“ der Kripo habe den Fall wiederaufgenommen, hieß es in einer Mitteilung zur TV-Sendung. Für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, sei aktuell eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig dazu mit.

Laut Beschreibung des Falls fanden die Eltern des Mädchens ihre Tochter am 18. Februar 1977 mit einem Messer in der Brust tot im Wohnzimmer. „Weil Mord nicht verjährt, werden jetzt erneut Zeugen und Hinweise zu sichergestellten Gegenständen gesucht, um zu versuchen, den Fall nach fast 47 Jahren doch noch aufzuklären“, teilten die Ermittler mit. Mit neuen technologischen Möglichkeiten seien bereits vorhandene Spuren nun ausgewertet worden und es gebe DNA-Spuren, die aber noch nicht zugeordnet werden konnten, sagte Staatsanwaltschaft-Sprecher Hans Christian Wolters.