Berlin - Durch eine Aktion der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fühlte sich Basketball-Star Moritz Wagner bei seinem NBA-Heimspiel besonders geehrt. Zum ersten Saisonspiel der Liga in der Hauptstadt hatte die BVG kurzerhand den U-Bahnhof Richard-Wagner-Platz nach den Berliner Brüdern Moritz und Franz Wagner umbenannt, die mit ihrem Team Orlando Magic in der Uber Arena spielten.

„Das verstehen, glaube ich, auch Nicht-Berliner nicht, wie prestige die BVG ist für diese Stadt“, sagte der 28-Jährige. Das sei eine der cooleren Ehren, die man bekommen könne. „Das bedeutet was, weil das ist sinnbildlich für die Stadt, wie cool diese Stadt ist“, sagte Wagner, der im Prenzlauer Berg aufwuchs.

„Wir kommen immer gerne nach Hause und geben der Stadt auch viel zurück von unserem Leben. Und dass die Stadt uns dann was zurückgibt und uns so mag, das ist einfach eine sehr, sehr tolle Erfahrung“, so Wagner. Die Schilder sollen heute noch hängen, hatte die BVG erklärt. Dann kriegt der Bahnhof seinen regulären Namen zurück.