Moritzburg - Die traditionelle Winterausstellung „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in Schloss Moritzburg bei Dresden steuert im 13. Jahr auf die Besuchermarke von 1,5 Millionen zu. Der Jubiläumsgast in der Schau zu dem beliebten Märchenfilm-Klassiker wird am kommenden Samstag erwartet. Die Präsentation mit Einblick in Dreharbeiten, Originalkostümen, Requisiten und nachgebildeten Szenen erfreut sich nach Angaben der staatlichen Schlösserverwaltung anhaltender Resonanz.

Schloss dank Aschenbrödel auch im Winter gefragt

Mit jährlich zwischen 120.000 bis 130.000 Gästen ist das einst fürstliche Jagddomizil dank Aschenbrödel seit 2009 auch in den Wintermonaten ein Anziehungspunkt, nicht nur für Fans. Es gab allerdings drei Pausen - wegen einer Neugestaltung sowie der Corona-Pandemie. Das Barockschloss von Sachsen-Kurfürst August der Starke (1670-1733) war ein Drehort der deutsch-tschechischen Koproduktion von 1972/1973, die zum Kult wurde und seit über 40 Jahren zum weihnachtlichen Fernsehprogramm gehört.