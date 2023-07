Dresden/Moritzburg - Kammermusik in idyllischer Landschaft und familiärer Atmosphäre: Das Moritzburg Festival mit Solistinnen und Solisten aus aller Welt bietet bei seiner 31. Ausgabe im August 18 Konzerte. Musiziert wird vom 4. bis 20. des Monats vor allem auf der Nordterrasse von Schloss Moritzburg unter freiem Himmel, drei Auftritte finden in der Evangelischen Kirche Moritzburg beziehungsweise im Kulturpalast Dresden statt, teilte der Veranstalter am Montag mit.

„Wenn in diesem Jahr Schönbergs spätes Streichtrio auf Wagners romantisches 'Siegfried Idyll' trifft, ist der Charakter des Festivals mit dieser Begegnung gut beschrieben. Neues trifft Altes und alles misst sich mit der Kraft der Natur, die um das märchenhafte Schloss herum Musiker und Gäste gleichermaßen in ihren Bann zieht“, betonte Jan Vogler, künstlerischer Leiter des Festivals. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) agiert als Schirmherr.

Für die 2006 gegründete Festival Akademie trafen in diesem Jahr etwa 400 Bewerbungen ein, hieß es. 42 Musikstudenten aus 16 Nationen wurden für das Nachwuchsprogramm ausgewählt. Sie sollen unter Anleitung von Gästen des Festivals Programme erarbeiten und das Moritzburg Festival Orchester mit Chefdirigent Josep Caballé Domenech formen. Es tritt am 19. August gemeinsam mit den Pianisten Tiffany Poon und Louis Lortie auch im Dresdner Kulturpalast auf.