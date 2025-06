Bei einem Messerangriff an einer Berliner Schule wird ein Zwölfjähriger lebensgefährlich verletzt. Die Polizei versucht, Hintergründe zu klären. Bislang gelingt das nicht vollständig.

Motiv für Messerangriff an Schule weiter unklar

Gewalt an Schule

Berlin - Auch knapp sechs Wochen nach einem Messerangriff an einer Berliner Grundschule mit einem lebensgefährlich verletzten Jungen bleiben die Hintergründe unklar. Die zuständige Mordkommission konnte den mutmaßlichen Täter „aus medizinischen Gründen“ nicht befragen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Das Ermittlungsverfahren wurde darum inzwischen an die Staatsanwaltschaft abgegeben, so der Polizeisprecher. Da der verdächtige 13-Jährige wegen seines jungen Alters nicht bestraft werden kann, wird der Fall voraussichtlich bald formell abgeschlossen. In Deutschland sind Kinder unter 14 Jahren nicht strafmündig.

Der Schüler soll am 22. Mai mit einem Messer auf einen Mitschüler eingestochen haben. Der Zwölfjährige wurde lebensgefährlich verletzt und im Krankenhaus operiert. Nach einem Bericht des „Tagesspiegels“ konnte er die Klinik nach rund zwei Wochen verlassen.

Der mutmaßliche Täter war nach stundenlanger Flucht einen Tag nach dem Angriff gefasst worden und kam in eine Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie.