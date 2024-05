Merseburg - Nach dem Versagen des Motors ist ein Leichtpropellerflugzeug am Mittwoch in der Nähe des Flugplatzes in Merseburg notgelandet. Der Pilot brachte das Flugzeug am Vormittag in einem Rapsfeld zu Boden, teilte die Polizei in Halle mit. Es gab keine Verletzten. Der Flugplatz Merseburg kümmerte sich den Angaben zufolge um die Bergung der Technik.