weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Landkreis Wesermarsch: Motor fängt Feuer: Drei Männer bei Löschversuch verletzt

Landkreis Wesermarsch Motor fängt Feuer: Drei Männer bei Löschversuch verletzt

Als Feuer unter der Haube eines Pritschenwagens ausbricht, eilen mehrere Anwohner zu Hilfe. Das hat unangenehme Folgen für sie.

Von dpa 30.01.2026, 07:37
Drei Männer zogen sich bei dem Vorfall Rauchgasvergiftungen zu. (Symbolbild)
Drei Männer zogen sich bei dem Vorfall Rauchgasvergiftungen zu. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Brake - Beim Löschen eines brennenden Fahrzeugs haben sich drei Männer im Landkreis Wesermarsch verletzt. Sie waren nach Polizeiangaben aus ihren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Brake geeilt, nachdem der Pritschenwagen am frühen Morgen vor der Tür in Flammen aufgegangen war. Das Feuer war im Motorenbereich des Fahrzeugs ausgebrochen, auf dessen Ladefläche ein Auto stand. Die Männer im Alter von 17, 24 und 41 Jahren zogen sich Rauchgasvergiftungen zu.