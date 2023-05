Delmenhorst - Ein Kleinflugzeug ist an Himmelfahrt in Hatten (Landkreis Oldenburg) notgelandet, weil der Motor nach dem Start ausgefallen war. Der 68-jährige Pilot der Piper 18 habe deshalb ein angrenzendes Feld angesteuert, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er und ein 72-jähriger Fluggast wurden bei der Notlandung am späten Nachmittag verletzt und in Krankenhäuser gebracht - zur weiteren Untersuchung. Das Flugzeug ist stark beschädigt. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.