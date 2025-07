Motorrad gerät in Gegenverkehr - Fahrer stirbt bei Unfall

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. (Symbolbild)

Faßberg - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße im Landkreis Celle bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter tödlich verunglückt. Der 48 Jahre alte Motorradfahrer wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters und sein 44 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Motorradfahrer nahe der Gemeinde Faßberg in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er dann mit dem Transporter zusammen. Warum der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, ermittelt die Polizei. Die Landstraße zwischen den Orten Kreutzen und Poitzen war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden lang am Dienstagabend gesperrt.