Eberswalde - Ein 39-Jähriger ist in Eberswalde mit einem Motorrad gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei zog er sich bei dem Vorfall am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr schwere Verletzungen zu. Den Angaben zufolge hatte der Mann keine Fahrerlaubnis und das Kennzeichen gehörte nicht zum Leichtkraftrad. Nun werde geprüft, inwieweit der polizeibekannte Barnimer unter Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Die Unfallstelle war für etwa 40 Minuten voll gesperrt.