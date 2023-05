Bad Bentheim - Bei einem Auffahrunfall in Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wollte am Freitagnachmittag eine vor ihm fahrende Fahrzeugschlange überholen, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund von Gegenverkehr brach er seinen Überholvorgang jedoch ab. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer, der die Fahrzeugschlange ebenfalls überholen wollte, bemerkte das zu spät und fuhr auf den Motorradfahrer auf. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige blieb unverletzt.