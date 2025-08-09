In einer Kurve gerät ein Autofahrer auf die Gegenfahrbahn - ein Motorradfahrer muss ausweichen und verunglückt schwer. Der Autofahrer hält nicht an, er fährt einfach weiter. Ist er gepackt worden?

Kalefeld - Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer in Kalefeld (Landkreis Northeim) ist der mutmaßliche Verursacher geflüchtet. Der 55-jährige Biker kam von der Straße ab, stürzte und wurde schwer verletzt, weil er einem Auto ausweichen musste, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt trotz des Unfalls fort. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen.

Das Auto war in einer Linkskurve in den Gegenverkehr gefahren und hatte den Motorradfahrer so zum Ausweichen gezwungen. Der 55-Jährige kollidierte mit der Leitplanke und stürzte dann in einen Grünstreifen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.