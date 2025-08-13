Ein 38-Jähriger ist mit seiner Maschine bei Bad Tabarz unterwegs, doch die Fahrt endet jäh. Die Hintergründe sind unklar.

Rettungskräfte bringen den Verletzten per Hubschrauber in eine Klinik. (Symbolbild)

Bad Tabarz - Ein Motorradfahrer ist bei Bad Tabarz (Landkreis Gotha) gestürzt und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 38-Jährige war am Dienstagabend aus Richtung Brotterode kommend auf der L1024 unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Weshalb er mit seiner Maschine stürzte, ist bislang unbekannt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei leitete weitere Ermittlungen zur Unfallursache ein.