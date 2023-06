Steinthaleben - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser ist ein Motorradfahrer am Sonntag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 42-Jährige zwischen Kelbra (Sachsen-Anhalt) und dem Kyffhäuser in einer Kurve gestürzt und über die Fahrbahn in die Leitplanke geschlittert. Dabei verlor er seinen Helm und zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein entgegenkommender Motorradfahrer habe nicht mehr ausweichen können und den Verletzten leicht touchiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die kurvenreiche Strecke zwischen Bad Frankenhausen und Kelbra ist bei Motorradfahrern beliebt.