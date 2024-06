Oberharz am Brocken - Bei einem Unfall in Oberharz am Brocken ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er sei mit dem Motorrad auf einer Kreisstraße in einer Kurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, erklärte die Polizei am Sonntag. Dort sei er am Samstagnachmittag mit einem Kleintransporter kollidiert.

Der 55-Jährige habe daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gestürzt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Straße musste den Angaben zufolge für etwa eine Stunde gesperrt werden.