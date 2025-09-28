weather wolkig
  3. Kollision: Motorradfahrer bei Unfall in Hildesheim schwer verletzt

Beim Auffahren auf eine Straße in Hildesheim übersieht eine Autofahrerin einen Motorradfahrer. Der Mann erleidet schwere Verletzungen.

Von dpa 28.09.2025, 20:55
Die Kollision hatte für den Motorradfahrer schwere Folgen. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hildesheim - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah eine 23-jährige Autofahrerin beim Auffahren auf eine Straße in Hildesheim den 58 Jahre alten Motorradfahrer, und die Fahrzeuge kollidierten. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.