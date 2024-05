Ein Motorradfahrer stößt in der Gemeinde Jork unweit von Hamburg mit einem Autofahrer zusammen - mit schlimmen Folgen.

Motorradfahrer bei Unfall in Jork schwer verletzt

Jork - Bei einem Zusammenstoß seiner Maschine mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Jork unweit von Hamburg (Landkreis Stade) schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 59-jährige Motorradfahrer am Mittwochnachmittag vor einer Kreuzung an wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren, als aus einer Ausfahrt ein 55-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf die Straße einbog. Dabei habe er den Motorradfahrer übersehen.

Der Motorradfahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 9000 Euro geschätzt.