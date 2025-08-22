Ein Motorradfahrer will an einer Autoschlange vorbei, die sich hinter einem abbiegenden Lastwagen gebildet hat. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem Anhänger des Transporters - mit schlimmen Folgen.

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer kollidiert mit einem Lastwagenanhänger, als der Transporter gerade abbiegt - er wird lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Spelle - Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer hat bei der Kollision mit einem Lastwagenanhänger im Landkreis Emsland lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am Donnerstagnachmittag habe ein 61 Jahre alter Lastwagenfahrer mit seinem Transporter nach links abbiegen wollen, dabei habe er wegen des Verkehrs anhalten müssen, teilte die Polizei mit. Hinter ihm bildete sich eine Schlange von Autos. Als der Lastwagen schließlich abbog, überholte der 39-Jährige mit seinem Motorrad die wartenden Autos.

Dabei stieß er mit dem Anhänger des Transporters zusammen. Der Motorradfahrer wurde in eine Böschung geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er kam nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.