Auma-Weidatal - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Greiz tödlich verunglückt. Der Mann war in der Gemeinde Auma-Weidatal bei Muntscha unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei erklärte. In der Folge prallte der Fahrer am Dienstag gegen einen Telefonmast und kam im angrenzenden Wald zum Liegen, wie es weiter hieß. Trotz Reanimation und Einsatz eines Rettungshubschraubers verstarb der Mann noch am Unfallort. Weshalb es zu dem Unfall kam, ist bisher noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.