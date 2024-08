Bohmte - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Der 25-Jährige war mit seinem Motorrad am Freitag in Bohmte aus bislang unbekannter Ursache mit einem Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Notarzt kümmerte sich an der Unfallstelle um den 25-Jährigen, er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 68 Jahre alte Autofahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Die Straße im Ortszentrum wurde unter anderem wegen der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.