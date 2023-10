Motorradfahrer prallt gegen Haus in Radebeul und stirbt

Radebeul - Aus noch unbekannten Gründen ist ein Mann am späten Freitagabend in Radebeul mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und frontal gegen eine Hauswand geprallt. Der 43-Jährige wurde laut Mitteilung der Dresdner Polizei vom Sonntag so schwer verletzt, dass er starb. Zur Unfallursache werde ermittelt.