Ein Motorradfahrer verunglückte in Berlin tödlich. (Symbolbild)

Berlin - Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Weißensee bei einem Unfall gestorben. Der 49-jährige Mann kam am Dienstagnachmittag auf der Berliner Allee nach rechts von der Straße ab, überfuhr die Bordsteinkante und prallte gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Trotz versuchter Wiederbelebung starb er an der Unfallstelle.

Bei einem weiteren Unfall am Dienstagnachmittag wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer in Grünau im Südosten Berlins schwer verletzt. Er fuhr auf der Straße Adlergestell, als er in einer Rechtskurve zu weit nach links geriet und dann gegen den Bordstein und die Leitplanke prallte. Das Motorrad überschlug sich mehrfach und der junge Mann wurde auf den Boden geschleudert. Der Schwerverletzte wurde im Krankenhaus operiert.