Ein Motorradfahrer stürzt beim Überholen und gerät in den Gegenverkehr. Der 58-Jährige stößt mit einem Auto zusammen und wird tödlich verletzt.

Echte - Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Northeim nach einem missglückten Überholversuch mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seiner Maschine von Seesen kommend in Richtung Echte unterwegs. Am Ende eines Überholmanövers geriet er dann aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und kam zu Fall.

Der Motorradfahrer geriet durch den Sturz in den Gegenverkehr und seine Maschine prallte mit einem Auto zusammen. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Der 76 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße 248 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.